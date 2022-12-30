فيل ينهي حياة المسؤول عن رعايته بـ«ضربة غدر».. نطحه في صدره

أنهى فيل حياة أحد المسؤولين عن رعايته، بعد ركله بقوة في متنزه لوك كاوي بولاية صباح في الجزء الشمالي من جزيرة بورنيو الماليزية، إذ قالت أوغسطين توجا مدير المتنزه، إنّ جو فريد لانسون، 49 عاما، كان يرعي فيل صغير يعاني من إصابة، وفجأة تلقي «نطحة» قوية في صدره من فيل آخر، مشيرة إلى أنه مات على الفور.

وقال وزير السياحة والثقافة والبيئة في ماليزيا، إن ما حدث واقعة مؤسفة، وأن السلطات ستباشر التحقيقات، لتحديد أسباب الوفاة.

الفيل من فصيلة حيوانات مهددة بالانقراض

يضم المتنزه 16 فيلا من فصيلة بورنيو، وهو نوع مهدد بالانقراض إذ لم يبق سوى 2000 فيل في ولاية «صباح»، وهو نوع من الأفيال الآسيوية المستوطنة في الجزيرة، ويوجد 6 موظفين فقط لرعاية الفيلة.

وفي ديسمبر عام 2011، قتل فيل بري سائحاً أستراليا، في محمية تابين الطبيعية على الجانب الشرقي من ولاية صباح، بحسب موقع «24».

حوادث قتل الحيوانات لمربيين

تتكرر حوادث قتل الحيوانات للبشر، لا سيما من المسؤولين عن رعايتهم، ففي عام 2019 قُتل بول ماكدونالد في مزرعته في أستراليا، على يد هجين من الأيل الأحمر، فعندما ذهب «بول» لإطعامه، انقض عليه الأيل وهاجمه.

وسمعت زوجته وابنه، تلك الهجمة، وحاولت السيدة التدخل، إلا أنها أصيبت، وذهب ابنهم لطلب المساعدة، وبعد وصول المسعفين والشرطة، عالجوا الإصابات، وأطلقوا النار على الأيل، ومات بول متأثرا بجراحه، ونجت زوجته وخضعت لعملية جراحية.