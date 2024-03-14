تحليلات «جوني» و«هجرس» لشكل أنف «الكبير» الطويل.. قرصه فيل ولا نام عليها غلط؟

ظهر جوني وهجرس لأول مرة ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 8، ضمن أحاديثهم الشهيرة، وكانا الثنائي يحاولان تفسير سبب شكل أنف «الكبير» الطويل، والتي تميز بها خلال الحلقة الثالثة، بسبب اللعنة التي حلت به.

وبدأ «جوني» مُستغربًا من ما حدث قائلًا: «الموضوع فيه عُمق، مش منطقي أغيب كام يوم أجي ألاقي الكبير عاوز يجوز نفادي لأمينة خليل، في نفس الوقت مناخيره طولت فيه بقت قد آلة الناي، وسألت دكتور قالي مفيش حساسية بتكبر المناخير».

تفسيرات لسبب الطول المفاجئ لأنف الكبير

حاول «هجرس» تفسير سبب طول أنف «الكبير»: «يكونش نام على مناخيره غلط»، ليرد «جوني»: «كده هاتفطس مش تطول، مين بينام على مناخيره أصلا»، فجاء تفسير جديد لـ«هجرس»: «يمكن لسه بينموا؟»، فاستغرب «جوني» ورد: «راجل عدى الأربعين يبقى لسه بينموا إزاي».

وكان التفسير الأخير لـ«جوني»، هو قرصة فيل جعلت أنفه الكبير طويلة كـ«زلومة الفيل»: «عارف بيتر باركر لما كان قرصه عنكبوت بقى عنبكوت، ممكن الكبير يكون اتقرص من الفيل، فالزلومة بتاعته كبرت».

أحداث الحلقة 4 مسلسل الكبير أوي 8

خلال الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 8، استطاع «الكبير»، إقناع الفنانة أمينة خليل بزيارة المزاريطة، للتخطيط للزواج بنفادي لفك اللعنة التي أُصيب بها الكبير.

وتصدر مسلسل الكبير أوي خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث على جوجل بعد الأحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقة 3، التي تشبه قصص ديزني بعد تحول أنف الكبير إلى أنف بينوكيو، وتحوله في أولى حلقات المسلسل إلى «عقلة أصبع»، بسبب رفض طلبات ملكة الشمامين.