دعاء الشفاء من المرض في ليلة القدر.. «اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية»

تختلف رغبة كل شخص في نوع الدعاء الذي يردده في العشر الأواخر من رمضان، خاصة أن هذه الليالي يتحرى فيها المسلم ليلة القدر، فيردد كل شخص الأدعية التي يتمناها، بما فيها دعاء الشفاء من المرض في ليلة القدر.

ما دعاء الشفاء من المرض في ليلة القدر

ولا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يٌمكن قولها في دعاء الشفاء من المرض في ليلة القدر، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة أن الدعاء عبادة مٌستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء للشفاء من المرض مستجاب

يردد البعض في دعاء الشفاء من المرض في ليلة القدر الصيغ التالية:

اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.

أدعية الشفاء من الأمراض

ويقول البعض في دعاء الشفاء من المرض في ليلة القدر التالي:

اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقما، وتعويضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.

اللهم اكفه بركنك الذى لا يرام، واحفظه بعزّك الذي لا يُضام، واكلأه في الليل وفي النهار.