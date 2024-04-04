تحري ليلة القدر 25 رمضان.. ظهور علامة مهمة في القمر وراقب الشمس جيدا

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يتحرى المسلمون كل يوم ليلة القدر، من خلال مراقبة شروق شمس كل صباح جديد، أملا في أن تكون هذه الليلة هي المنتظرة، إلا أن البعض قد لا يعلم كيف يكون تحري ليلة القدر 25 رمضان، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

تحري ليلة القدر 25 رمضان

بدأ رواد التواصل الاجتماعي في تحري ليلة القدر 25 رمضان، من مختلف الأماكن، ومراقبة الشروق، أملا في أن تكون هذه هى ليلة القدر، التي يتحراها المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وللحديث عن تحري ليلة القدر 25 رمضان، نشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي توقعاتهم من خلال مراقبة شروق الشمس من مختلف المناطق، إذ كتب أحد الحسابات على «فيس بوك» معلقًا: «شكلها كدة النهاردة ليلة القدر»، فيما نشر حساب آخر صورة لقمر ليلة 25 رمضان معلقًا: «قمر ليلة 25 اللهم أنك عفوا تحب العفو فاعف عنا».

كيفية تحري ليلة القدر 25 رمضان

رصدت «الوطن» تحري ليلة القدر 25 رمضان من منطقة الحرم المكي، إذ ظهرت السماء صافية ومئات الآلاف يتضرعون إلى الله من داخل الحرم.

وبشأن تحري ليلة القدر 25 رمضان، توجد بعض العلامات لمعرفة الليلة المباركة، من أبرزها أن تشرق الشمس بيضاء لا شعاع لها كأنها طست، إذ ورد في صحيح مسلم يَرْوي التَّابعيُّ زِرُّ بنُ حُبَيشٍ قائلا: «سَأَلْتُ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقُلتُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ فَقالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إنَّه قدْ عَلِمَ أنَّهَا في رَمَضَانَ، وَأنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَأنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ -لا يَسْتَثْنِي- أنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلتُ: بأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذلكَ يا أَبَا المُنْذِرِ؟ قالَ: بالعَلَامَةِ -أَوْ بالآيَةِ- الَّتي أَخْبَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئذٍ لا شُعَاعَ لَهَا».

علامات تحري ليلة القدر

نشرت دار الإفتاء عددا من الأدعية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أدعية ليلة القدر المباركة، وجاءت الأدعية كالتالي:

- اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت. اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

- اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسَعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

- اللهم ما كان فيها من ذِكر وشكر فتقبَّلْه مني وأحسنْ قَبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسَعة رحمتك يا أرحم الرحمين.