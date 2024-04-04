سر ظهور محمد صلاح ببدلة رسمية خلال ذهابه لتدريب ليفربول

ظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لكرة القدم، في كامل تألقه خلال ذهابه لتديب ليفربول على ملعب أنفيلد، خلال الساعات الماضية، بعدما نشر الحساب الرسمي للنادي صورته ببدلة رسمية، دون الإعلان عن السبب، ليثير فضول الجماهير حول سبب ظهور اللاعب بالزي الرسمي.

«اجتماع الفريق المضحك»، هكذا كشف موقع ليفربول عن سبب ظهور صلاح ببدلة رسمية، مؤكدا أن بعض نجوم ليفربول بقيادة آنديب روبرتسون اختيروا للاحتفال بشهر الأرض العالمي في أبريل، والذي قدمته شركة SC Johnson.

لماذا ظهر محمد صلاح ببدلة رسمية في ليفربول؟

لقد تُرك روبرتسون مسؤولاً عن خمسة من زملائه في الفريق، بما في ذلك محمد صلاح وداروين نونيز، في جلسة إبداعية نيابة عن The Red Way، التزام النادي بخلق مستقبل أفضل لشعبه وكوكبه ومجتمعاته، بحسب التقرير.

https://youtu.be/-vKsM5Qs-ms?si=FLV15v6qhGVSB0Ol

احتفال محمد صلاح بشهر الأرض العالمي في ليفربول

تم تكليف روبرتسون ومحمد صلاح ونونيز وإبراهيما كوناتي ودومينيك زوبوسزلاي وكاويمين كيليهر بالتوصل إلى أفكار للمساعدة في معالجة ما يمكن أن يفعله نادي ليفربول من أجل الكوكب.

يتبع ذلك مرح، جنبًا إلى جنب مع خطاب خاص جدًا من نونيز وبعض الأخطاء المربكة التي خلقت جوا من الفكاهة.

ونشر تقرير The Red Way، الذي يحتفل بإنجازات النادي في مجال الاستدامة عبر تلك المجالات الثلاثة، ويُسلط الضوء على رحلته لتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتقليل تأثيره على البيئة.

للاحتفال بيوم الأرض العالمي في 22 أبريل، يمنح النادي المشجعين فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز التي لا يمكن شراؤها بالمال، بما في ذلك فرصة مشاهدة تدريبات الرجال، وتذاكر مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبر في آنفيلد والقمصان الموقعة من نجوم الفريق.