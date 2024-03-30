في أجواء عائلية.. الإعلامية داليا عبد الرحيم تحتفل بزفافها على رجل الأعمال محمد صلاح سالم

تتقدم جريدة «الوطن» بأصدق التهاني لـ الإعلامية «داليا عبدالرحيم»، مقدمة برنامج الضفة الأخرى عبر قناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، لعقد قرانها على أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال الدكتور «محمد صلاح سالم».

عُقد القران وسط أجواء عائلية مبهجة ومليئة بالفرحة والسعادة بفندق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، واقتصر الحضور على الأقارب والأصدقاء، وكان حفل الزفاف في مطلع شهر مارس الجاري قبل شهر رمضان بأيام قليلة.

وتتمنى أسرة «الوطن» للعروسين، حياة سعيدة، سائلين المولى عز وجل أن يرزقهما السعادة والبركة في حياتهما، والذرية الصالحة.