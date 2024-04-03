شراكة تقلب الموازين بين محمد صلاح ومبابي.. هل تتحقق المعجزة في ليفربول؟

شراكة تقلب الموازين بين محمد صلاح وكيليان مبابي باتت على وشك الحدوث، بحسب موقع «جول» العالمي، الذي ألمح إلى اقتراب المهاجم الفرنسي من صفوف ليفربول، وعدم وجود نية للانتقال إلى ريال مدريد.

شراكة الأحلام، كما أطلقت عليها بعض الصحف، إذ تحققت فإنه من المتوقع أن تحاكي قصصًا أسطورية عن ثنائيات هجومية خالدة، تشبه بيليه وجارينشا في سحرهما، ومارادونا وكانيجا في قوتها، وميسي ورونالدو في إبداعها، مثلما وصفتها العديد من الصحف، وذلك في انتقال تاريخي مرتقب للصفقة المنتظرة منذ سنوات طويلة.. فهل ينتقل كيليان مبابي إلى ليفربول ويحقق الحلم؟

ليفربول ينتظر معجزة انتقال الصفقة المنتظرة إلى صفوفه

انتقال كيليان مبابي إلى ليفربول يبدو أنه أصبح معجزة في انتظار تحقيقها منذ سنوات طويلة، فجميع محاولات المدرب الألماني يورجن كلوب على مدار 8 سنوات داخل الريدز لم تكتمل، وبعدما قرر الرحيل بنهاية الموسم، ستكون المعجزة على وشك الحدوث، بعدما ارتبط اسم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى ليفربول بقوة، وأكثر من أي وقت مضى.

شراكة غير متوقعة بين محمد صلاح وكيليان مبابي.. هل تحدث؟

في الوقت نفسه، يميل الفرنسي كيليان مبابي إلى رفض عروض ريال مدريد، على أن يتوجه نحو ليفربول عندما يغادر باريس سان جيرمان، وذلك بعدما تلقى العديد من النصائح بعدم خروجه من الدوري الفرنسي إلى إسبانيا، مع ضرورة تجربة الدوري الإنجليزي بين صفوف فريق واعد بالبطولات مثل ليفربول، إلى جانب الوجود بجانب الأسطوري محمد صلاح، الذي سيساعده بشكل كبير على تسجيل العديد من الأهداف، مثلما يفعل مع زملائه في الوقت الحالي.