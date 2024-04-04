5 نصائح لتحزين «بواقي» المكسرات بشكل صحيح.. «هتكمل معاكي لرمضان الجاي»

خلال أيام شهر رمضان المبارك يقبل الكثير من الأشخاص على شراء المكسرات بأنواعها المختلفة لتعدد استخدامها وكذلك تناولها، لكن بمرور الوقت قد تتبقى بعض الكميات منها، لذا تحرص بعض ربات البيوت على تخزينها لحين استخدامها مرة أخرى على مدار أيام العام، وعادة ما تهتم العديد من السيدات بمعرفة أفضل طرق لحفظ وتخزين المكسرات في المنزل.

كيفية تخزين المكسرات

قدم موقع «truly good foods» العالمي، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند الرغبة في تخزين المكسرات لفترة طويلة داخل المنزل، ومن بينها:

وضعها داخل الثلاجة أو الفريزر

يجب تخزين المكسرات داخل الثلاجة أو الفريزر بدلاً من تخزينها في درجة حرارة الغرفة، لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون غير المشبعة- وهو نوع رقيق من الزيوت- ما يجعلها عرضة للتعفن بشكل كبير، كما يتسارع فسادها بشكل أكبر في وجود الضوء والأكسجين والحرارة، لذا فإن تخزين المكسرات في الثلاجة أو الفريزر يحد من تعرضها لهذه العناصر الثلاثة، فضلًا إلى جعل مذاقها أقل مرارة وأكثر نكهة لفترة أطول ممكنة.

حاويات محكمة الغلق

عند تخزين المكسرات يجب عليكي وضعها داخل الحاويات التي تحتوي على وسائل إغلاق محكمة بما في ذلك، البرطمانات الزجاجية، والحاويات البلاستيكية، حيث ستحافظ هذه الخطوة على مستوى الرطوبة المناسب للمكسرات.

الابتعاد عن الأطعمة النفاذة

في حال الرغبة لتخزين المكسرات لمدة تصل إلى نحو 6 أشهر، يجب وضعها في الثلاجة وإبعادها عن الأطعمة ذات الروائح القوية والنفاذة مثل البصل وغيره، لأنها تميل إلى امتصاص رائحة الأشياء من حولها.

التخزين لمدة عام

أما في حال تخزينها لمدى طويل فهنا سيحافظ الفريزر على المكسرات طازجة لمدة تصل إلى عام، أي من الممكن استخدامها في رمضان المقبل.

تدوين التاريخ

يجب عليكي تدوين تاريخ حفظ كل نوع حتى تعرفي مدى صلاحية استخدامه عند إخراجها من التخزين.