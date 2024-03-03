6 أطعمة احذر وضعها في الفريزر.. أبرزها الصلصة

يمكن أن يكون الفريزر مفيدًا لحفظ المكونات وتقليل هدر الطعام، ولكن ليس كل شيء يتجمد فيه يصبح صحيا، ورغم أن التجميد طريقة سهلة لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة، ومنع بقايا الطعام من الهدر وتوفير الوقت في الأعمال التحضيرية خلال أيام الأسبوع المزدحمة.

وبحسب موقع «eatingwell» العالمي، فإن هناك 6 أطعمة يحذر تجميدها، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

أطعمة احذر تجميدها في الفريزر

1- الخسّ:

حال تجميد الخس، تحول ورقة الخس من هش إلى طري وشفاف، إلا أن هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، حيث يمكن تجميد الخضر مثل السلق والسبانخ واللفت.

2- الصلصة أو المرقة:

إذا تم تغليظها بالنشا مثل نشا الذرة، فقد تصبح مائية، حيث يضعف التجميد الرابطة بين النشا وأي رطوبة يمتصها، ما يجعل الصلصة والمرقة أرق بكثير.

3- الشوربة ذات الأساس الكريمي:

في حين أن الحساء يتجمد بشكل جيد للغاية، فإن أي شيء يحتوي على منتجات الألبان يتعرض لخطر التخثر أو الانفصال، وفقًا للمركز الوطني لحفظ الأغذية المنزلية .

4- الأسماك غير الدهنية:

بدون استخدام الدهون كعازل، يمكن أن تغمر الأسماك بالمياه، ويمكن استخدام بقايا السمك في السلطة دون الحاجة لوضعها في الفريزر.

5- المكرونة المطبوخة أو الأرز:

هذه النشويات يمكن أن تتجمد، لكن عندما تذوب وتتكسر جدران الخلايا، ستبدو مطهوة أكثر من اللازم وعديمة النكهة.

6- بياض البيض المطبوخ:

في حين أن البيض النيئ أو بياض البيض يتجمد بشكل جيد، فإن البيض المطبوخ يمكن أن يصبح مطاطيًا بسبب نقص الدهون (صفار البيض).

لماذا يمنع وضع بعض الأطعمة في الفريزر؟

التقرير نقل تصريحات دكتور التغذية جوناثان دويتش، مدير مختبر دريكسيل للأغذية، الذي أكد: «أي شيء يمكن أن يتجمد، ولكن نوعية بعض الأطعمة سوف تتدهور، ما يحدث هو أن الماء يتمدد عند تجميده، وعلى المستوى الخلوي، ما يؤدي إلى انفجار جدران الخلايا وتغيير في الملمس، ولهذا السبب قد تبدو العناصر المذابة مبللة في بعض الأحيان».