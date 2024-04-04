3 وصفات سحرية لتنظيف الكاتيل الكهربائي.. «هيرجع جديد تاني»

الغلاية الكهربائية أو الكاتيل الكهربائي من الأشياء التي لاغنى عنها في المنازل، إذ يستخدم في عمل المشروبات الساخنة وتسخين المياه، لكن مع مرور الوقت يترسب الصدأ بقاعه كما تترسب البكتيريا والرواسب الضارة التي قد تؤثر سلبا على الصحة، وبعض السيدات لا يعرفن الطريقة الصحيحة لتنظيف الكاتيل، وبحسب موقع «thespruce»، فإن هناك وصفة سحرية لتنظيف الكاتيل الكهربائي.

وصفة سحرية لتنظيف الكاتيل الكهربائي

محلول الخل

يمكنك اتباع الوصفة السحرية لتنظيف الكاتيل الكهربائي باستخدام محلول الخل الذي يتميز بقدرته على التخلص من الإصفرار والصدأ الموجود في قاع الكاتيل، بالطريقة التالي:

- ضعي كمية من الماء داخل الكاتيل الكهربائي.

- ضيفي نصف فنجان من الخل.

- قومي بتشغيل الكاتيل الكهربائي حتى الغليان بعد إضافة المكونات.

وصفة الليمون والصودا لتنظيف الكاتيل الكهربائي

كما يمكنك استخدام وصفة الليمون والصودا لتنظيف الكاتيل الكهربائي، حيث يساهم الخليط في التخلص من الإصفرار والبكتيريا والرواسب بطريقة سهلة كالتالي: -

- ضيفي ملعقة من صودا الخبز.

- ملعقة صغيرة من الكلور.

- ضيفي 5 ملاعق من عصير الليمون.

- ملعقتان من ملح الليمون.

- قومي بمزج الخليط حتى يصبح متجانسا.

- ضعي الخليط داخل الكاتيل الكهربائي.

- قومي بتشغيل الكاتيل الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى التلخص من الرواسب والبكتيريا.

وصفة ملح الليمون لتنظيف الكاتيل الكهربائي

كما يمكن استخدام وصفة ملح الليمون لتنظيف الكاتيل الكهربائي، حيث أنه مادة حمضية تساعد في إذابة الصدأ والترسبات والتخلص من البكتيريا كالتالي:

- احضري 5 ملاعق من ملح الليمون.

- كوبان من الماء البادر

- ضعي ملح الليمون مع الماء في الكاتيل الكهربائي.

- قومي بتشغيل الكاتيل لمدة 10 دقائق.

- فرغي الكاتيل الكهربائي من الماء.

- استخدمي فرشاه أو إسفنجة لإزالة بقايا الصدأ.

- اغسلي الكاتيل مرة أخرى بالماء الساخن للتخلص من رائحة ملح الليمون.

- اتركيه حتى يجف قبل استخدامه مرة أخرى.