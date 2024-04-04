اتفاقية بين جامعة عين شمس و«الطاقة الذرية» لتنفيذ برامج تخصصية بشهادة معتمدة

اتفقت جامعة عين شمس وهيئة الطاقة الذرية على تفعيل أنشطة التعاون بينهما لبناء الكوادر البشرية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، في خطوة رائدة لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي.

لقاءات وورش عمل مثمرة

وعقدت لقاءات وورش عمل بين الجانبين منذ توقيع اتفاقية التعاون في يناير 2023، شملت: صياغة برامج بحثية للدراسات العليا، مثل الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء الإشعاعية، ومشاركة هيئة الطاقة الذرية في مؤتمر جامعة عين شمس بجلسة خاصة عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وإتاحة برنامج التدريب الصيفي لهيئة الطاقة الذرية لطلبة الجامعة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع هيئة الطاقة الذرية، وقدم كل الدعم المطلوب لتفعيل أنشطة التعاون بين الجانبين.

فتح آفاق جديدة للابتكار والتقدم

بدوره أعرب الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، عن سعادته بالمضي قدمًا في أنشطة التعاون مع الجامعة، خاصة في ظل امتلاك الهيئة لمدرسة علمية فريدة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

مجالات تعاون جديدة

ويتطلع الجانبان إلى فتح مجالات جديدة للتعاون، تشمل: تنفيذ برامج تخصصية للماجستير والدبلومات مع شهادات معتمدة من الطرفين، مراجعة البرامج المهنية المقترحة وتشمل البرنامج المهني للكيمياء والفيزياء الإشعاعية، والماجستير المهني في مجال الصيدلة الإشعاعية، وبرنامج الطوارئ الإشعاعية.

لجنة عليا للإشراف على التعاون

تمّ تشكيل لجنة عليا لإدارة وتفعيل والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، إذ يأتي هذا التعاون الاستراتيجي ليعزز من قدرات الجامعة والهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ويساهم في بناء جيل المستقبل من الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.