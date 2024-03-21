رئيس جامعة عين شمس: اليابان من أفضل الدول في أبحاث وتقنيات جراحة الأسنان

وجه أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان في القاهرة، التهنئة لرئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ضياء، لتوليه رئاسة للجامعة، معربا عن سعادته بوجود قسم للغة اليابانية بجامعة عين شمس، والذي يُخرج كوادر متميزة تعمل في جهات مختلفة داخل مصر وخارجها وفي اليابان.

وخلال لقاء السفير برئيس الجامعة، أشاد بكثرة دارسي اللغة اليابانية في مصر، إذ وصل عدد الدراسين في الوقت الحالي لحوالي 3000 دارس، وهذا العدد يفوق عدد دراسي اللغة اليابانية في دول الشرق الأوسط، وإفريقيا.

وأشار السفير الياباني إلى أن السفارة ستقيم حفل توديع 10 طلاب وباحثين مصريين بمرحلة الدراسات العليا لحصولهم على منحة MEXT المقدمة من الحكومة اليابانية، من بينهم طالبان من طلاب جامعة عين شمس، مؤكدا أن المنح المقدمة من الحكومة اليابانية تهدف للحصول على الدرجات العلمية خصوصا على مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) في جميع التخصصات.

وبالنسبة لمرحلة ما بعد الدكتوراة أو مستويات التبادل البحثي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، فهناك الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) التي تلعب دورًا مهمًا في تقديم منح للباحثين لمواصلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في اليابان.

التقدم للحصول على المنح الدراسة اليابانية

وأكد السفير أن المنح الدراسية اليابانية لا تقتصر فقط على دراسة اللغة اليابانية والأدب الياباني، وغيرهما من العلوم الإنسانية بل هناك أيضا منح مقدمة في مجالات البحث العلمي الطبي و الهندسي وغيرهما، موضحا أن المنح المقدمة من اليابان تشمل دراسة العلوم الطبية والهندسية وغيرها تتم باللغة الإنجليزية في الدراسات العليا، بهدف تشجيع المزيد من طلاب البحث العلمي بالجامعات المصرية للتقدم للحصول على المنح الدراسة اليابانية.

وأشار السفير الياباني إلى رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد الزيارة المهمة لمعالي رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا إلى مصر العام الماضي ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

زيادة أعداد الباحثين والدارسين من جامعة عين شمس

وأكد رئيس الجامعة أهمية العمل على زيادة أعداد الباحثين والدارسين من جامعة عين شمس للسفر للدراسة، ومواصلة البحث العلمي في اليابان، لما تتميز به اليابان من تقدم علمي وتكنولوجي.

وتطرق رئيس الجامعة إلى الحديث عن المشروعات التي تقوم بها الجامعة في الوقت الحالي، وعلى رأسها تطوير مكتبة الجامعة المركزية، ومعامل كلية العلوم، مؤكدا أن اليابان على سبيل المثال تعد من أفضل الدول في أبحاث وتقنيات جراحة الأسنان باعتباره عميد سابق لكلية طب الأسنان بالجامعة، وأستاذ في جراحة الأسنان؛ مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة ثقافيا وحضاريا بين البلدين الذين يتمتعان بتاريخ طويل، وأشاد أيضا بما تتميز به العلاقات بين البلدين من قوة.

وأشارت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن إلى أنه تم عقد اختبار JLPT في ديسمبر 2023 في كلية الألسن بالكامل وبنجاحٍ كبير للمرة الثالثة على التوالي، حيث يعد أحد صور التعاون الناجحة بين جامعة عين شمس والجانب الياباني.