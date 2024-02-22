توقعات دولية باستمرار الحرب «الروسية - الأوكرانية»

يمر عامان على الحرب الروسية - الأوكرانية التى بدأت نهاية فبراير 2022 وسط تفوق روسى على الأرض، مع انحسار الدعم الأمريكى عن أوكرانيا، بسبب انشغال واشنطن بإطفاء الحرب المشتعلة فى غزة بين الجيش الإسرائيلى والفصائل الفلسطينية، التى تدخل شهرها الخامس.

وفى مؤتمره الصحفى فى نهاية العام، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الترسانة العسكرية لبلاده تتزايد قوة، فى حين أن ما وصفه بـ«رحلة كييف المجانية» مع الغرب من المرجّح أن «تنتهى قريباً».

فيما اعترف الرئيس فولوديمير زيلينسكى، لوسائل الإعلام، بأن الوضع كان صعباً، لكنه أعرب عن أمله فى حل مشكلة المساعدات العسكرية قريباً، وأن تتمكن أوكرانيا من زيادة إنتاجها من الطائرات بدون طيار، وهو ما أثبت أهميته فى هذه الحرب، مشيراً إلى أن أحد أسباب عدم بدء الهجوم المضاد فى أوكرانيا فى وقت سابق هو نقص الأسلحة.

وأفاد الاتحاد الأوروبى فى نوفمبر بأنه لن يحقّق هدفه المتمثل فى تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفع 155مم بحلول مارس 2024، وأشار إلى أن الجيش الأوكرانى يتعين عليه إدارة استخدام القذائف بوتيرة أقل، وقد يدفع عدم توافر الذخيرة بالكمية المطلوبة الأوكرانيين إلى التخلى عن مواقعهم ومزيد من الأراضى، وتسيطر روسيا حالياً على نحو 17 فى المائة من الأراضى الأوكرانية.

وتقدّر أوكرانيا أن الحرب كلّفت اقتصادها 150 مليار دولار، وتخطط لإنفاق 43.2 مليار دولار على الجيش فى عام 2024، بينما تقدّر الميزانية العسكرية الروسية بنحو 112 مليار دولار.

ويُشكل توفير عدد كافٍ من الجنود تحدياً لكلا الجانبين، فقبل فبراير 2022، كان عدد سكان أوكرانيا نحو 44 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أن ستة ملايين أوكرانى غادروا البلاد، رغم أنه يعتقد أن الكثير منهم عادوا، ونزح مئات الآلاف داخلياً بسبب الاحتلال الروسى والهجمات المستمرة، وقُتل آلاف المدنيين.

وسيكون تجنيد وتدريب قوات جديدة تحدياً كبيراً، وبموجب الأحكام العرفية، منعت أوكرانيا الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً من مغادرة البلاد، وقال وزير الدفاع الأوكرانى رستم عمروف، فى الآونة الأخيرة، إن كييف قد تحتاج إلى أن تطلب من الرجال الأوكرانيين الذين يعيشون فى الخارج الحضور للخدمة العسكرية.

وتقلق أوكرانيا مما عُرف بالإجهاد الأوكرانى، وهو ما يعنى تناقص التعاطف والدعم من جانب عامة الناس فى البلدان التى تعتمد عليها كشركاء، حيث تُظهر استطلاعات الرأى فى الولايات المتحدة أن عدد الذين يعتقدون أن واشنطن تساعد أوكرانيا أكثر من اللازم ارتفع من 21% إلى 41%.

«حسام الدين»: روسيا ستحافظ على المساحة التى حصلت عليها من أوكرانيا لاستنزاف الغرب

ويرى الدكتور حسام الدين محمود، الباحث فى العلاقات الدولية، رئيس مركز أفريقيا للتخطيط الاستراتيجى، أن الحرب الأوكرانية مستمرة حتى نهاية عام 2024، مبيناً أن نهايتها قد تكون العام المقبل على أقل تقدير، فى ظل تفوق روسى ملحوظ واستحواذ موسكو على 18% من الأراضى الأوكرانية، لافتا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يعمل على استمرار الحرب وسط تأرجح واشنطن التى تراجعت قليلاً عن دعم أوكرانيا بسبب الأموال الخيالية التى قدّمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وأضاف «محمود» لـ«الوطن» أن الرئيس بوتين استغل الخلاف بين واشنطن وأوكرانيا من خلال استمرار الحرب والعمل على تحقيق مكاسب على أرض الواقع، مؤكداً أن موسكو ستحاول المحافظة على المساحة التى حصلت عليها من أوكرانيا خلال الحرب، لكى تستنزف الغرب الذى يدعم أوكرانيا ويقدّم أموالاً طائلة لـ«كييف»، وبعد هذا الاستنزاف ستعمل روسيا على المفاوضات من منطلق قوى، لكى تُنهى الحرب بالطريقة التى تحقّق لها مصالحها وسط تراجع القدرات القتالية لأوكرانيا.

وأوضح الخبير السياسى عمر رأفت، أن الحرب الروسية - الأوكرانية مستمرة وسط تفوق روسى كبير على أوكرانيا، التى تعانى من أزمات اقتصادية واسعة فى الوقت الحالى، لافتاً لـ«الوطن» إلى أن الحرب أثرت على سلاسل الإمداد، وهذا الأمر له دلالات سلبية على جميع دول العالم، ولن يتحسن فى وقت قريب، خاصة أن العالم وجّه أنظاره إلى الشرق الأوسط فى ظل الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وأشار إلى أن تأخر إمداد أوكرانيا بالمساعدات الأمريكية بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس، أثّر على فاعلية الجيش الأوكرانى، الذى تراجع أمام الروس، فى الوقت الذى زادت فيه موسكو قدرتها العسكرية، خاصة فى امتلاك الطائرات بدون طيار، وهو الأمر الذى غيّر المعادلة على الأرض، كما أدى التأخير فى تقديم المساعدات الخارجية إلى تباطؤ قدرة أوكرانيا على تزويد جيشها بالأسلحة، الأمر الذى تسبّب فى قلق «كييف» المتزايد، مقابل ثقة «موسكو» المتزايدة.