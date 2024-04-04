رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي وزيرا المالية والهجرة في إفطار كنيسة مصر الجديدة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس، في الإفطار الذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، برعاية الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، وعدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي، وأصدقاء كنيسة مصر الجديده الإنجيلية.

كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالحضور معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاهد المحبة المصرية الصادقة التي تجمع المصريين في هذه الأيام المباركة، متمنيًا لمصر دوام السلام والتقدم والازدهار، كما شارك أندريه زكي في حفل تكريم الدكتور القس ثروت قادس، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار السابق، ورئيس اتحاد المجلس الأعلى للجاليات المصرية بألمانيا، بمناسبة مرور 60 عامًا على رسامته قسًّا، بالكنيسة الإنجيلية.

وألقى رئيس الطائفة الإنجيلية كلمة الاحتفال، معبرًا عن تقديره الكبير لجهود الدكتور ثروت قادس، عبر سنوات طويلة في خدمة الحوار المصري الألماني، وقال إنّ الدكتور القس ثروت قادس رجل مصري وطني حتى النخاع، حافظ على هويته المصرية وقام بدور وطني مُخلِص في أوروبا، كان متميزًا في بناء الجسور بين مصر وألمانيا، وخدم بلاده بصدق وأمانة، وقدم نموذجًا مصريًّا فريدًا للعيش المشترك.