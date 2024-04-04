موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 4 أبريل 2024، خدمة توفرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي لمساعدة المقيمين في المملكة على الاستعداد للإفطار وأداء صلاة المغرب في موعدها، وبعدها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 4 أبريل 2024

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 4 أبريل 2024، يختلف حسب كل مدينة ومحافظة، وتكون مواقيت الصلاة بشكل عام في العاصمة الأردنية عمان، كما يلي.

- أذان الفجر الساعة 04:57 صباحًا

- الشروق 06:14 صباحًا

- أذان الظهر الساعة 12:40 مساءً

- أذان العصر 04:13 مساءً

- أذان المغرب الساعة 07:05 مساءً

- أذان العشاء الساعة 08:22 مساءً ثم يليه صلاة التراويح

موعد الإفطار في الأردن اليوم الخميس 4 أبريل 2024

فيما يتعلق بموعد الإفطار في الأردن اليوم الخميس 4 أبريل 2024 ومواقيت الصلاة، يُرفع أذان المغرب بعمان الساعة 07:05 مساءً، وفي إربد في تمام الساعة 07:05 مساءً، إيذانا بإفطار الصائمين، وفي الكرك 07:05 مساءً، وفي الطفيلة 07:06 مساءً، وفي العقبة 07:03 مساءً.

موعد الإفطار في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024، بالنسبة لباقي المدن، يكون بعد موعد أذان المغرب مباشرة، إذ يؤذن للصلاة في المواعيد التالية: في الأغوار الشمالية الساعة 07:00 مساء، بينما في جرش وعجلون الساعة 07:03، في الحسينية الجنوبية الساعة 07:03 مساء.