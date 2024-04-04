أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان يوميًا طوال الشهر الكريم، ونشرت موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 4-4-2024، ليعرف المواطنون موعد إقامة الصلاة وتناول وجبة الإفطار.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم، وفقًا لكل محافظة من محافظات السعودية إذ يختلف التوقيت وفقًا لخطوط الطول التي تمر على المحافظات، وهو الاختلاف الذي لا يتعدى دقائق من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الخميس 4-4-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الخميس 4-4-2024 وفقا لتوقيت مدينة أبها الساعة 6:25 مساء.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم الخميس 4-4-2024

ويكون موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم في الدمام في تمام الساعة 5:59 مساء، وفي الظهران الساعة 6:58 مساء، ويكون موعد صلاة جدة في اليوم الساعة 6:40 مساء.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 4-4-2024

موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 4-4-2024 في الرياض في تمام الساعة 6:11 مساء، بينما في الخبر في تمام الساعة 6:58، على أن يكون موعد الإفطار في الباطن في تمام الساعة 6:18 مساء.