موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 4 أبريل 2024، من بين الخدمات التي تعلنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية، تزامنا مع اليوم 25 من شهر رمضان، ليستطع مواطنيها والمقيمين بها تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 4 أبريل 2024

ويختلف موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 في كل إمارة، لكن بالنسبة للعاصمة أبوظبي، تأتي مواقيت الصلاة بها كما يلي.

- أذان الفجر الساعة 04:52 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 12:25 مساءً.

- أذان العصر 15:52 مساءً.

- أذان المغرب في الساعة 18:39 مساءً.

- أذان العشاء في الساعة 20:09 مساءً ثم صلاة التراويح.

مواعيد الإفطار في الإمارات اليوم الخميس 4 أبريل 2024

وحول مواعيد الإفطار، ارتباطًا بموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الخميس 4 أبريل 2024، فهي كما يلي.

- في إمارة دبي يؤذن لصلاة العصر اليوم الساعة 15:51 مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:37 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 20:07 مساءً، وتليه صلاة التراويح.

- في إمارة الشارقة يؤذن لصلاة العصر15:51 مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:37 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 20:07 مساءً، وتليه صلاة التراويح.

- في إمارة عجمان يؤذن لصلاة العصر15:51 مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:37 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 20:07 مساءً، وتليه صلاة التراويح.

- في إمارة أم القيوين يؤذن لصلاة العصر الساعة 15:50 مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:36 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء 20:06 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة رأس الخيمة يؤذن لصلاة العصر الساعة 15:48مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:34 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء 20:04 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة الفجيرة يؤذن لصلاة العصر الساعة 15:46 مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:33 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء 20:03 مساءً، ويليه صلاة التراويح.