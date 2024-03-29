في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم، أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 29-3-2024.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» في تقريرها موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 29-3-2024، لمساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم وتجهيز موائد الإفطار.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

أوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 29-3-2024 في أبو ظبي، حيث سيكون عند الساعة 6:38 مساءً. وبالنسبة لمواقيت الصلوات الأخرى، ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:01 صباحًا، الشروق في الساعة 6:17 صباحًا، صلاة الظهر في الساعة 12:28 ظهرًا، صلاة العصر في الساعة 3:55 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:07 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الجمعة 22-3-2024

وفي عجمان، الإمارات العربية المتحدة، سيكون موعد أذان المغرب اليوم عند الساعة 6:34 مساءً. وبالنسبة لمواقيت الصلوات الأخرى، ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:55 صباحًا، الشروق في الساعة 6:12 صباحًا، صلاة الظهر في الساعة 12:23 ظهرًا، صلاة العصر في الساعة 3:52 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:03 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وأما في محافظة دبي، صلاة المغرب تكون عند الساعة 6:35 مساءً، وصلاة الفجر تكون عند الساعة 4:56 صباحًا، ووقت الشروق يكون في الساعة 6:13 صباحًا، وصلاة الظهر تكون في الساعة 12:24 ظهرًا، وصلاة العصر تكون في الساعة 3:52 مساءً، وصلاة العشاء تكون في الساعة 8:04 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الجمعة 22-3-2024

في رأس الخيمة، موعد أذان المغرب اليوم يكون عند الساعة 6:32 مساءً، وبالنسبة لمواقيت الصلاة الأخرى، صلاة الفجر تكون في الساعة 4:53 صباحًا، الشروق في الساعة 6:10 صباحًا، صلاة الظهر في الساعة 12:21 ظهرًا، صلاة العصر في الساعة 3:50 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:02 مساءً.