أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية، موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، في اليوم 24 من شهر رمضان؛ ليستطع مواطنيها والمقيمين بها، تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

ويختلف موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 في كل إمارة، لكن بالنسبة للعاصمة أبوظبي، تأتي مواقيت الصلاة بها كالآتي:

- أذان الفجر الساعة 04:55 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 12:29 مساءً.

- أذان العصر 15:56 مساءً.

- أذان المغرب في الساعة 18:43 مساءً.

- أذان العشاء في الساعة 19:58 مساءً ثم صلاة التراويح.

مواعيد الإفطار في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

وحول مواعيد الإفطار، ارتباطًا بموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأحد 31-3-2024، فهي كما يلي.

- في إمارة دبي يؤذن لصلاة العصر اليوم الساعة 15:52 مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:39 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 19:54 مساءً، وتليه صلاة التراويح.

- في إمارة الشارقة يؤذن لصلاة العصر 15:52 مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:39 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 19:54 مساءً، ثم صلاة التراويح.

- في إمارة عجمان يؤذن لصلاة العصر الساعة 15:52 مساءً ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:39 مساءً، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 19:54 مساءً ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة أم القيوين يؤذن لصلاة العصر الساعة 15:52 مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:39 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء 19:54 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة رأس الخيمة يؤذن لصلاة العصر الساعة 15:48مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:33 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء 19:48 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة الفجيرة يؤذن لصلاة العصر الساعة 15:46 مساءً، ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:32 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء19:47 مساءً، ويليه صلاة التراويح.