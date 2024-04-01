موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 1 إبريل

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية، موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024 الـ22 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الإمارات الاثنين

وتوضح السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024، التي تختلف في التوقيت بين الإمارات المختلفة في الدولة.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الاثنين 1-4-2024

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024 بمدينة أبو ظبي العاصمة يكون عند الساعة 6:39 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:57 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة دبي

وعن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 1 أبريل بمدينة دبي، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:53 صباحًا، والشروق 6:10 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024 بمدينة الشارقة يكون عند الساعة 6:34 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:51 صباحًا، والشروق 6:08 صباحًا، وصلاة الظهر 12:26 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الاثنين 1-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الإمارات الاثنين 1-4-2024 في مدينة العين، سيكون عند الساعة 6:34 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا، وصلاة الظهر 12:26 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.