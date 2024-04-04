هيئة الدواء تحدد التوقيت الأمثل لتناول أدوية الضغط في رمضان

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا رسميًا يحدد التوقيت الأمثل لتناول أدوية الضغط خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، ورفع الوعي المجتمعي حول السلوكيات الصحيحة لتناول الأدوية خلال الشهر الفضيل.

الوقت الأمثل لتناول أدوية الضغط

وقالت الهيئة إن الوقت الأمثل لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان بعد صلاة التراويح؛ لتجنب الإحساس بالدوار، لافتة إلى أهمية استشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​

الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية

وأضافت الهيئة أنه في حال طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، يمكن التواصل عن طريق خدمة استشارة دوائية عبر الموقع الالكتروني لهيئة الدواء أومن خلال الرقم15301، وهو الخط الساخن للهيئة.