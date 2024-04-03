7 نصائح من «هيئة الدواء» لوجبات متنوعة تساعد في إنقاص الوزن بطريقة صحية

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة مهمة للمواطنين، بشأن وجبات الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة، التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم، لافتة إلى أهمية تنوع الوجبات، وهو أمر ضروري، حيث لا بد أن يعتمد أي نظام على نوع أو نوعين من الغذاء فقط، للحفاظ على صحة جسمك، وإنقاص وزنك بطريقة صحية.​

نصائح مهمة لتناول وجبات متنوعة

قدمت هيئة الدواء، مجموعة من النصائح المهمة لتناول وجبات متنوعة، التي يجب أن تعتمد على التالي:

- تناول الفواكه والخضروات الطازجة: تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم.​

- تناول الحبوب الكاملة: تُشعرك بالشبع لفترة أطول.​

- تناول البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج والسمك واللحم البقري الخالي من الدهون.​

- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم: تُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.​

تناول كميات قليلة من الدهون الصحية

- تناول كميات قليلة من الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والمكسرات.​

- شرب الكثير من الماء، للحفاظ على رطوبة الجسم.​

- تقليل تناول السكريات والدهون المشبعة: تُعد من العوامل الرئيسية لزيادة الوزن.​