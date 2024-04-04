«تعليم الكبار» تعقد ندوة عن التعلم مدى الحياة ضمن المبادرة الوطنية القرائية

افتتح الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الندوة الوطنية حول التعلم مدى الحياة الرؤية والمفاهيم والعناصر والسياسات والتطبيقات في إطار المبادرة الوطنية للقرائية والتعلم مدى الحياة، اليوم.

خفض في معدل الأمية

وأكدت الهيئة العامة لتعليم الكبار، أنه انطلاقا من إرساء الجمهورية الجديدة التي تشيدها القيادة المصرية والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وإعداده لجودة الحياة، وخطة مصر للتنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة تعليم الكبار والشركاء في القطاع الحكومي والقطاع المدني، وبخاصة الجمعيات الأهلية، والتي أدت إلى خفض في معدل الأمية، إلا أن أعداد الأميين يزيد عن 15 مليون أمي.

وأضافت هيئة تعليم الكبار، أنّ ذلك يرجع في مجموعة متشابكة من التحديات منها زيادة عدد المتسربين، وصعوبة جذب الأميين إلى الفصول، وغياب البيانات التفصيلية، وهشاشة التنسيق بين الجهات الشريكة، وعدم مواكبة محتويات البرامج المقدمة لمتطلبات العصر، وهشاشة صلات الوصل بين التعليم النظامي وغير النظامي مما يزيدمن نسب الارتداد، وبالتالي الهدر التربوي؛ ما يسبب تحديا كبيرا للتأصيل للتعلم مدى الحياة.

وتنطلق المبادرة الرقمية للقرآنية والتعلم مدى الحياة من توجهات القيادة السياسية مراعية التوجهات الدولية المتمثلة في توصية 2015 لتعليم الكبار وتعلمهم، وإطار عمل مراكش والقمة العالمية للتعليم التحويلي 2022، ويأتي هذا اللقاء لإلقاء الضوء على التحديات والفرص المتاحة والتجارب المتنوعة وطنية، وإقليمية، ودولية؛ لتفعيل التعلم مدى الحياة.

وأوضحت هيئة تعليم الكبار، موضوعات الندوة التعلم مدى الحياة المفهوم والتطور في ظل المبادرة الوطنية.

- التحديات التي تواجه إنفاذ التعلم مدى الحياة في مصر.

- الفرص المتاحة للتأصيل للتعلم مدى الحياة وجعله واقعا معاشا.

- قضايا التعلم مدى الحياة الواقع والمأمول.

- الرقمنة والتعليم الأخضر على ضوء مفهوم التعلم مدى الحياة.

- رؤية استشرافية لتطوير سياسات تعليم الكبار نحو التعلم مدى الحياة.