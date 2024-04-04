مواصفات امتحان الفيزياء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. توزيع الدرجات
كتب:
أميرة فكري
03:19 ص | الخميس 04 أبريل 2024
صورة أرشيفيبة
حددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024، والضوابط العامة للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة والدرجات وهي كالتالي:-
توزيع الأسئلة والدرجات لمادة الفيزياء
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الدرجة الكلية لامتحان مادة الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني 2024:-
- الصف الأول الثانوي 20 درجة.
- الصف الثاني الثانوي 30 درجة.
- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية للصف الأول الثانوي : ساعة ونصف 90 دقيقة شاملة وقت المراجعة.
- زمن الإجابة للصف الثاني الثانوي: ساعتان 120 دقيقة شاملة وقت المراجعة.
- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.
- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة
- عدد الأسئلة بنوعيها (الاختيار من مٌتعدد، والمقالية القصيرة) ودرجتها.
مواصفات امتحان الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي
-أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين التحصيل الامتحاني الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة مٌحددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف – المادة - الزمن - تاريخ الامتحان بين السطور - الهوامش الخط.
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط - نوع الخط - نوع الخط - المسافات جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.