دعاء ختم القرآن.. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك

تتنوّع أشكال العبادة في حياة المسلمين ما بين صدقة وصيام وتلاوة قرآن، ولكن من اللحظات العظيمة التي ستظل خالدة في الأذهان والتي لا تُنسى هي لحظة دعاء ختم القرآن والتي يشعر الإنسان حينها بالطمأنينة والراحة داخل قلبه وروحه لحفظ كتاب الله عز وجل والذي أُنزل على رسوله الكريم، ونستعرض في التقرير التالي دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب وكامل.

دعاء ختم القرآن الكريم

وحول الحديث عن دعاء ختم القرآن الكريم، قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء عند ختم القرآن الكريم تعد أمرا مشروعا، وهو سُنة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اتبعها الصحابة والتابعون، وأكّد الفقهاء مشروعيتها، كما استشهدت بقول الإمام النووي الشافعي في «الأذكار» روى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل الإمام صاحب أنس رضي الله عنه قال: «كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا»] اهـ.

ماذا تقرأ عند ختم القرآن؟

كما استشهدت دار الإفتاء خلال حديثها عن دعاء ختم القرآن الكريم، بأسانيد صحيحة عن الحكم بن عُتَيْبَة قال: أرسل إليّ مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا: «إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن»، وفي بعض رواياته الصحيحة: «أنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن».

ماذا كان يقول الرسول الله عند ختم القران؟

كما استشهدت دار الإفتاء خلال حديثها عن دعاء ختم القرآن الكريم بما جاء عن الإمام السيوطي قال: «والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل؛ لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب».

ماذا نقول عند ختم القران لنفسي؟

أشارت دار الإفتاء المصرية خلال حديثها عن دعاء ختم القران، بأن الدعاء بعد انتهاء قراءة القرآن الكريم يُعَدُّ مستحبا شرعا، ويتلقى الاستجابة بإرادة الله تعالى؛ نظرا لأن إتمام قراءة القرآن الكريم من الأعمال التي يستجاب لها الدعاء، وبمجرد نزول الرحمات والبركات، مستشهدا بما جاء أنس «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ: فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَهُ».

أفضل الأدعية لمن ختم القرآن؟

ومن الأدعية التي يجوز للمسلم ترديها عن الانتهاء من ختم القرآن الكريم أن يُردد على سبيل المثال لا الحصر هذه الأدعية:

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الآمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة.

دعاء ختم القران مكتوب كامل

«اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهلٌ أنت أن تُحمد، وأهلٌ أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبتَّ عدونا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر كثيراً كما تعطي كثيراً. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول، وخيراً مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول».

«اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً، اللهم إنا نحمدك، ونستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق».

أفضل دعاء يقال عند ختم القران؟

«اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يارب العالمين، اللهم أصلح لي ديني الذى هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه