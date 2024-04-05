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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 5-4-2024.. «اعرف الكيلو بكام»

كتب:

مارينا رؤوف
07:50 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
الدواجن

الدواجن

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا في البورصة اليوم الجمعة 5-4-2024، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 85 جنيهًا، عقب قرار مجلس الوزراء بخفض الأسعار، ليتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بين 90 و100 جنيه حسب المنطقة والمحل.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة وترصد السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء، بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 88 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بمبلغ يتراوح بين 90 إلى 105 جنيهات للكيلو.

وتختلف أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرًا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل، على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فتراوح بين 200 و220 جنيهًا، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.