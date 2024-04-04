معلومات عن أطول ساري علم في العالم بالعاصمة الإدارية.. أعلى من برج القاهرة

رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، علم مصر على أعلى ساري في العالم أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أداءه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل أطول ساري علم في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:

- يتجاوز ارتفاعه ارتفاع برج القاهرة.

- ⁠طول العلم 06 مترًا * 40 مترًا.

- 202 متر إجمالي طول الساري.

- ⁠1040 طنًا وزن الساري من الحديد.

- ⁠يضم وصلة متحركة مسئولة عن تحريك العلم.

- ⁠يتكون من 10 وصلات.