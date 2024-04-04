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دراما المتحدة

«العجوزة العسكري» تستضيف خبير في علاج الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية

كتب:

محمد مجدي
04:27 م | الخميس 04 أبريل 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الدكتور زينفون بارليكوس، ألمانى الجنسية، ويشغل منصب رئيس قسم الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية بمستشفى روجيبيت بألمانيا، للعمل خلال الفترة من أول مايو وحتى 5 مايو 2024.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان التحضيرية بمناظرة الحالات التي ستعرض على الخبير الألماني، اعتبارًا من الغد، وتعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرًا عدا يوم الجمعة، والاستعلام على رقمي تليفون: (01002700086 - 01093180190)

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.