«العجوزة العسكري» تستضيف خبير في علاج الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية

يستضيف مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الدكتور زينفون بارليكوس، ألمانى الجنسية، ويشغل منصب رئيس قسم الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية بمستشفى روجيبيت بألمانيا، للعمل خلال الفترة من أول مايو وحتى 5 مايو 2024.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان التحضيرية بمناظرة الحالات التي ستعرض على الخبير الألماني، اعتبارًا من الغد، وتعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرًا عدا يوم الجمعة، والاستعلام على رقمي تليفون: (01002700086 - 01093180190)