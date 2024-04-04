أحمد جودة المهدي لـ«مملكة الدراويش»: الأصل في الطرق الصوفية عدم التعصب

قال الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن أي طريقة صوفية مُعتمدة وصحيحة تكون مُتسلسلة حتى تصل إلى سيدنا النبي، ولا بد من أن يكون شيخ الطريقة على علم وبصيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة الحياة، أن الأصل في الطرق الصوفية عدم التعصب وكلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، فالطرق متعددة ولكن التفرع جائز.

وأوضح أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف، أن الأوراد الصوفية مشارب وأذواق وفقاً لما يطمئن له شيخ الطريقة، موضحا أن سيدي علي نور الدين البيومي كان من أكابر المريدين وكان له حضرة في مسجد سيدنا الحسين كل يوم ثلاثاء ويدخل المسجد بالذكر والتهليل، وأيضا سيدنا الإمام النووي من أئمة التصوف وله ورد يومي في الحفظ من الأذى وشرور الإنس والجن.

وتعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية «قصواء الخلالي» مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.