قصواء الخلالي: التصوف في الرسالة القشيرية أخلاق كريمة ظهرت بزمان كريم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه نُقل في الرسالة القشيرية، إنَّ التصوف أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام.

3 خصال في التصوف

وأضافت «الخلالي»، في برنامجها «مملكة الدراويش»، والمُذاع على «قناة الحياة»، أنَّ الإمام أبو القاسم القشيري ذكر في رسالته القشيرية: «التصوف مبني على ثلاثة خصال، وهي التمسك بالفقر والافتقار إلى الله، والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار».

وأشار الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،إلى رؤية الغرب التي تتمركز حول كل ما يمكن إدراكه أو لمسه، ويرون فيه حقيقة «العلم»، وما دونه خرافة.

التقرب إلى الله بالتصوف

وأكد أنَّ البسطاء من الناس في مصر هم أهل تصوف: «آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا الطيبون من أهل التصوف، وهم دراويش يتقربون إلى الله بالإحسان».