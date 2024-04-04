محلل سياسي فلسطيني: شعبنا لا ينسى دور مصر لإنقاذ قطاع غزة

قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر أرسلت الكثير من القوافل الإغاثية والطبية واستقبلت آلاف الجرحى والمصابين وعملت على إمداد قطاع غزة بكافة المستلزمات، منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، مشيرا إلى أن إذا جمعنا إجمالي الإغاثات والمساعدات التي وصلت الى قطاع غزة من العالم أجمع نجد أن مصر تتجاوز الجميع.

صافي: مصر يعنيها خروج الشعب الفلسطيني من أزمته إلى بر الأمان

أوضح صافي لـ«الوطن» أن هذا يعني أن مصر يعنيها خروج الشعب الفلسطيني من أزمته إلى بر الأمان من خلال رزمة إجراءات اتخذتها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تسهيل وتسهيل كافة الإمكانات سواء في جهود التوصل لهدنة أو توصيلا الإغاثات أو داخل المستشفيات في كافة المحافظات من أسوان حتى العريش لاستقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم كما قدمت لهم الرعاية الكاملة أيضا، ووزارة الصحة لم تدخر أي جهد من أجل تسهيل كافة المساعدات اللازمة اللوجيستية أو الطبية من أجل إغاثة وإنعاش العديد من المصابين.

جهود مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلي

وأشار صافي إلى أن الشعب الفلسطيني لن ينسى وقوف مصر إلى جانبه خصوصا حين أدخلت الأطفال الخدج الذين تم محاصرتهم في مستشفى الشفاء من قبل المحتل الإسرائيلي إلى مستشفياتها، فيما تحاول أن تصل لأقصى منطقة في قطاع غزة، وسط قصف المساعدات التي تدخل من الجانب المصري على يد الاحتلال الإسرائيلي حتى تعيقها ومع ذلك مصر استمرت.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني بأن مصر تعتبر من أولى الدول التي يعنيها طرح مقترحات من أجل إنهاء هذا العدوان، والدليل أن الهدنة الأولى كانت بوساطة مصرية قطرية أمريكية كما تعمل مصر على وضع خطوط رئيسية وملامح رئيسية لصفقة مقترحة مرتقبة في الأيام القليلة الماضية القاهرة يعني لاستقبال العديد من الصفقات والعديد من الوفود من أجل أن تخفف عن الشعب الفلسطيني كما لا تنسى الدعم المصري للضفة الغربية لوقف محاولات الاستيطان الاسرائيلي.