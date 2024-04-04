محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأمن الغذائي الفلسطيني بشكل منهجي

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المساعدات التي يتم تقديمها لسكان قطاع غزة عبر مصر تعد شريان حياة بالنسبة للفلسطينيين في القطاع غزة، إذ يعد الأمن الغذائي والصحي أحد عوامل صمود الفلسطيني في الوقت حالي تحت قصف مستمر برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر على يد الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل تستهدف الأمن الغذائي الفلسطيني بشكل منهجي

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن إسرائيل تستهدف الأمن الغذائي الفلسطيني بشكل منهجي ومقصود منذ الأيام الأولى للحرب، وهو ما كشفه تدمير المخابز ومخازن الطعام والمستشفيات بهدف ضرب الأمن الغذائي والأمن الصحي وبالتالي أكثر ما يحتاجه الفلسطينيين في هذا الوقت هو مزيد من المساعدات وهو ما تسعى إليه مصر داما.

وتابع مطاوع، أنه شمال غزة من أفقر المناطق في وصول المساعدات إذ تحرمها إسرائيل بشكل متعمد من وصول المساعدات إليها، وتستهدف المواطنين والقوافل بشكل متعمد ومقصود بهدف المزيد من الضغط لننتقل السكان من الشمال الى الجنوب.