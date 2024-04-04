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مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال قطاع غزة

كتب:

محمد مجدي
04:44 م | الخميس 04 أبريل 2024
مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال قطاع غزة

استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومي الثالث والرابع  من شهر أبريل الجاري، تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني، لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة. 

وأقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.