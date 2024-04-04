يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم السادس والعشرين في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و28 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الجمعة 5-4-2024

يحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الجمعة 5-4-2024، في الساعة 4:10 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم السادس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم السادس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 5-4-2024 في كفر الشيخ

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 5-4-2024 في كفر الشيخ في اليوم السادس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و28 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.