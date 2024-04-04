«باب رزق» يعرض كنوز الملك «توت عنخ آمون».. خواتم وأساور مطعمة بالذهب

خصص برنامج «باب رزق» تقديم الإعلامي يسرى الفخراني على قناة dmc، حلقة خاصة حول أكبر مركز ترميم للآثار في العالم، بالمتحف المصري الكبير، الذي شهد الميلاد الثاني لآلاف القطع الآثرية.

وخلال التقرير، قالت دكتورة مشرفة على الترميم، أنه تم إيجاد 15 قطعة من القلادات الخاصة بالملك توت عنخ أمون، بجانب الخواتم والأساور، المطعمة بالذهب مع الأحجار الكريمة، والأحجار المطعمة بالزجاج، مؤكدة أن جميع القلادات تخص الملك وليس عائلته.

وتابعت، أنه ومن وقت ما تم اكتشاف هذه القلادات على يد عالم الآثار هوارد كارتر، وهي محفوظة في شباك العرض، دون أي ترميم، وعندما سنحت الفرصة وتم نقلهم للمتحف المصري الكبير، تم العمل عليها بواسطة مجموعة الترميم، لافتة إلى أن ترميم القلادت أخذ العديد من الوقت للفحص والدراسة، وذلك بالرجوع إلى توثيقات عالم الآثار كارتر التي كانت في المقبرة.

وأضافت إلى أنه تم استرجاع واستجماع كل ما يخص الملك توت عنخ آمون من جميع المتاحف الأخرى، لافتة إلى أن هناك تقليدا لكل هذه القلادات للعامة لإمكانية شرائها.