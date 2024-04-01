أصوات مصرية بدولة قراءة القرآن.. «باب رزق» في رحاب مسجد السيدة نفيسة

أجرى الإعلامي يسري الفخراني جولة داخل رحاب مسجد السيدة نفيسة، وذلك خلال تقرير تليفزيوني ببرنامج «باب رزق»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، عنوانه «أصوات مصرية في دولة قراءة القرآن»، لتوضيح سبب وجود بعض القراء غير المشهورين برغم صوتهم المميز.

صوت القارئ يحتاج إلى فن قيادة

وخلال التقرير، أكد القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، على أنّ صوت القارئ يحتاج إلى فن قيادة، بمعني أنه يمكن أن يقرأ في مناطق صوتية غير صالحة أو متناسبة مع صوته، وذلك لأنه لم يتعلم ويتدرب بشكل صحيح.

تابع: «لقد قمت بإنشاء معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين، لتعليم التجويد والمقامات وأخلاقيات وسلوكيات قارئ القرآن، بالإضافة إلى المحاضرات الطبية، وذلك تيسيرًا على الناس وخدمة لدولة تلاوة القرآن الكريم».

القارئ أحمد نعيم المراغي

وقال القارئ أحمد نعيم المراغي، إنه شب في أسرة قرآنية، ونشأ على حب وحفظ القرآن الكريم، حيث أتم حفظه وهو في الـ12 من عمره، حتى أن التحق بالأزهر الشريف، وعُين إمام وخطيب به، مواصلا: «الناس استمعوا إليّ ونصحوني إني أدخل الإذاعة، وفعلًا كانت أمنيتي وربنا حققها لي ودخلت الإذاعة في 2005 وطلعت على الهواء في 2017».