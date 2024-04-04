«باب رزق» يجري جولة خاصة لأكبر مركز ترميم آثار في العالم بالمتحف المصري الكبير

خصص برنامج «باب رزق» تقديم الإعلامي يسري الفخراني على قناة dmc، حلقة خاصة حول أكبر مركز ترميم للآثار في العالم، بالمتحف المصري الكبير، الذي شهد الميلاد الثاني لآلاف القطع الآثرية.

أكبر مركز ترميم للآثار في العالم

وأشار التقرير، أنه منذ ميلاد المركز في عام 2010، وهو يعمل على استعادة حياة قطع أثرية نادرة أهمها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، وترمم مومياوات وجدران معابد وبرديات وحلي وتوابيت وفخار يصل عمرها آلاف السنين.

ترميم الأحجار والنقوش الجدارية

وخلال التقرير، قال دكتور حسين كمال، مدير عام شؤون الترميم بالمتحف المصري الكبير، من داخل معمل ترميم الأحجار والنقوش الجدارية، إنه تم تقسيم المركز إلى عدة معامل، لترميم وإصلاح جميع أنواع الآثار، والمواد العضوية أيضا، لافتا أن معظم الآثار الحجرية هي تماثيل أو عناصر معمارية من معابد أو مقابر.

وأكد على إنهاء 100% من القطع الآثرية المُرممة في المتحف المصري الكبير، باستثناء القطع الآثرية في متحف التحرير والتي ستنقل إلى المتحف الكبير.