«باب رزق» يكافئ بائع نعناع بـ50 ألف جنيه تقديرا لأمانته

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، بائع نعناع بأحد الشوارع، والذي تبين أنه يعمل ليجني لقمة عيشه ويجمع نفقات أبنائه، ويسدد ديونه.

قصة حياة بائع النعناع

وخلال حواره مع الإعلامي أيمن مصطفى، قال البائع إنّه لديه 3 أبناء، منهم ذوي احتياجات خاصة، وأنه يدور بعجلة لبيع النعناع منذ 15 سنة: «لازم تشقى لأنك لو قعدت هتتعب، والشغل ده بيدخلي 150 جنيهًا في اليوم تقريبًا، وأنا راضي بيهم وفرحان طالما ربنا مديني الصحة، ونفسي أجيب موتوسيكل بس مش معايا فلوس».

فأعطاه أيمن مصطفى مبلغ 500 جنيه ورحل، وبعد ذلك وجد البائع ظرفًا به أموال وهاتف محمول، فالتقطه وتواصل مع أحد الأشخاص من خلال الهاتف، الذي حصل عليه، لكي يرده إلى صاحبه.

ودخل بعد ذلك «مصطفى» على البائع مرة أخرى وحاول إقناعه بأن يأخذ الأموال التي وجدها باعتبار أنه يحتاجها، فرد الأخر قائلا: «أكيد هو محتاج أكثر مني، وأنا عمري ما أخد حاجة مش بتاعتي، ده حرام أنا مش عايز غير أنه يدعيلي».

مكافأة مؤسسة حياة كريمة

وكافأ الإعلامي أيمن مصطفى، البائع بميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 50 ألف جنيه لمساعدته في شراء الموتوسيكل الذي كان يريده، وتقديرًا له على أمانته.

وأعرب البائع عن سعادته باكيًا: «أنا مبسوط أوي إن ربنا رزقني عشان أجيب موتوسيكل اشتغل بيه، الحمد لله يارب».