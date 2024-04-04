«زيت شعر وكريم وأطقم كوبايات» ضمن أغرب جوائز الدورات الرمضانية بكفر الشيخ

شهدت الدورة الرمضانية المقامة بقرية الحوة بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، واقعة طريفة من نوعها إذ أهدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية «زيت شعر وكريم وأطقم كوبايات»، كجائزة لأحسن لاعب خلال المباراة التي أُقيمت بين فريقين خلال البطولة الرمضانية.

«زيت شعر وكريم وأطقم كوبايات» ضمن أغرب جوائز الدورات الرمضانية

واحتفت الجماهير بالهدايا التي تم منحها للاعبين في الدورة الرمضانية، كما حرص بعض الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين وهم يحملون الهدايا التي حصلوا عليها التي كانت عبارة عن «زيت شعر وكريم وطقم كوبايات».

وتشهد الدورة الرمضانية المقامة بقرية الحوة بمركز بيلا، متابعة كبيرة من أهالي القرية والقرى المجاورة، بسبب الإبداع في التنظيم والإدارة، حيث حرصت اللجنة المنظمة على الاستعانة بعدد من الحكام والمعلقين للتعليق على أحداث المباريات.

وتختار اللجنة المنظمة يومياً أحسن اللاعبين وتقدم لهم هدايا تذكارية، وأضفت واقعة تقديم «زيت شعر وكريم وأطقم كوبايات» لأحسن لاعب في الدورة الرمضانية بقرية الحوة، حالة من البهجة والكوميديا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

إدخال السرور على قلوب اللاعبين والمشاركين في الدورة

وأشار أحد المسؤولين عن الدورة الرمضانية لـ«الوطن»، إلى أنّ الهدايا التي يتم منحها للاعبين هي عبارة عن إهداء من بعض الأهالي، لافتاً أنّ الهدف من تلك الهدايا هي إدخال السرور على قلوب اللاعبين والمشاركين في الدورة.