صحة كفر الشيخ: مد مسابقة تعيين صيادلة مراقبي عهدة حتى 8 أبريل

أعلنت إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مد فترة مسابقة تعيين صيادلة مراقبي عُهد، وذلك بمراكز «الحامول، وبلطيم، ومطوبس»، حتى 8 أبريل الجاري، بدلا من مطلع الشهر، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الصيادلة للتقديم.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للمسابقة

وحدّدت إدارة الصيدلة، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للمسابقة، وهي كالتالي:

1- أنّ يكون لدى المتقدم خبرة عام على الأقل في مجال الإدارة.

2- أنّ يكون لدى المتقدم خبرة لمدة ثلاث أعوام في مجال إدارة المخزون.

3 القدرة على استخدام برامج «Word - excel - Internet».

المستندات المطلوبة

وأشارت إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ إلى أنّه على من يرغب التقدم بطلب لمدير إدارة الصيدلة مع إرفاق المستندات التالية:

1- نموذج طلب موجه للدكتور وكيل وزارة الصحة بالمديرية.

2- نموذج السيرة الذاتية.

3- بيان الحالة الوظيفية من إدارة شؤون العاملين بالجهة التابع لها الصيدلي.

4- صورة طبق الأصل من شهاده البكالوريوس.

5- صوره طبق الأصل من الشهادات العلمية الحاصل عليها.

6- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية التي تم اجتيازها.

7- إفادة من جهة العمل بمدة الخبرة في إدارة المخزون.

8- إقرار من الصيدلي بالموافقة على النقل في حالة اجتياز الاختبارات.