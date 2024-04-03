رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يوجه بصرف مستحقات العاملين في مواعيدها المقررة

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعًا بمديري إدارتي الشؤون الوظيفية والحسابات وكافة العاملين بهما من ديوان عام المنطقة، بحضور مديري الشؤون المالية والإدارية، وذلك بمدرج المنطقة، اليوم الأربعاء، للوقوف علي بعض ضوابط العمل الإداري داخل ديوان عام المنطقة، وبحث ضوابط الصرف المالية للعاملين بالمنطقة ومعاهدها.

صرف مستحقات العاملين في المواعيد المقررة

وشدّد رئيس المنطقة، خلال الاجتماع، علي ضرورة الالتزام بصرف أي مستحقات للعاملين بالمنطقة ومعاهدها في مواعيدها المقررة، وعدم ترك أي مستحقات للتأخير مع مراعاة عنصر اليقظة والتركيز التام المسبق قبل التعامل مع منظومة البيرول المعمول بها حالياً، لتفادي تأجيل أي متأخرات للعاملين بالمنطقة والعاملين بإدارتها والمعاهد التابعة لها.

بحث شكاوى الموظفين

كما ناقش رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، مع الحضور الشكاوى الواردة له على صفحة المنطقة الإلكترونية من بعض الموظفين الذين لهم متأخرات مالية من العاملين بمعاهد الجودة، والمستحقات المتأخرة للقائمين على أعمال مراقبة الامتحانات والتصحيح للشهادات والنقل، موجهاً على الفور ببحث هذه الشكاوى والعمل على حلها بأقصى سرعة.