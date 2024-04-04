جامعة كفر الشيخ تعلن نتيجة مسابقة الطالبة والطالبة المثاليين «قادرون باختلاف»

أعلنت جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين «قادرون باختلاف» على مستوى الجامعة، لدمجهم في مجتمع الجامعة وتحقيق مبدأ المساواة، والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي،.منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

نتائج مسابقة الطالب المثالي

وأسفرت نتائج مسابقة الطالب المثالي عن فوز الطالب مصطفى أيمن حامد بكلية الحقوق بالمركز الأول، وفوز الطالب محمد عبد الكريم عبد الله بكلية الآداب بالمركز الأول «مكرر»، وفوز الطالب أحمد ماهر شنقار بكلية الصيدلة بالمركز الثاني، وفوز الطالب محمد هشام جلو بكلية التربية النوعية بالمركز الثاني «مكرر»، وفوز الطالب عمر شريف عبد السلام بكلية الألسن بالمركز الثالث، وفوز الطالب محمد طه عبدالسلام بكلية الآداب بالمركز ثالث «مكرر».

كما أسفرت نتائج مسابقة الطالبة المثالية عن فوز الطالبة أسماء خميس علام بكلية الألسن بالمركز الأول، والطالبة سهيلة السيد مصطفى بكلية الآداب بالمركز الأول «مكرر»، وفوز الطالبة هدى عبد الرازق عبد الحميد بكلية التجارة بالمركز الثاني، وفوز الطالبة ميرنا سامي خضر بكلية الآداب بالمركز الثاني «مكرر»، وفوز الطالبة منى طه أحمد شلبي بكلية الآداب بالمركز الثالث، وفوز الطالبة منار وجدي بخيت بكلية التمريض بالمركز الثالث «مكرر».

إذكاء روح المنافسة بين الطلاب

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ هذه المسابقة تأتي حرصاً من الجامعة على بناء الشخصية الوطنية لدى طلبة الجامعة «قادرون باختلاف»، وتحقيقا لأهدافها التنموية، وتطويراً لمهارات الطالب الشخصية، وتعزيزا للثقة بالنفس؛ لتكون فرصة قيمة للنمو الشخصي والتعلم بين الطلبة، وحثهم على التفوق الدراسي، مضيفا أنّ مسابقة الطالب المثالي «قادرون باختلاف» تهدف إلى تكريم الطلبة المتميزين والملهمين الذين يتميزون بالأداء الأكاديمي المتميز والسلوك الحسن، والمساهمة الإيجابية في المجتمع فهم يعكسون القيم والمثل الحسنة التي تسعى الجامعة لتعزيزها في البيئة التعليمية، وإشباع احتياجات الطالب المعرفية والإبداعية، وإذكاء روح المنافسة بين الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّه تم إجراء المسابقة على عدة مراحل وشملت «المقابلة الشخصية - المعلومات العامة - اللغة الأجنبية - المواهب الشخصية - المشاركات والجوائز والشهادات - التقييم النفسي - المستوى العلمي - السمات الشخصية»، وشارك بالمسابقة طلاب «قادرون باختلاف» من كليات الجامعة ومنها «الآداب، والتجارة، والزراعة، والصيدلة، والألسن، والثروة السمكية، والتمريض، والحقوق، والتربية النوعية».