صراخ وتلويح باليد.. تفاصيل مهاجمة وزير إسرائيلي لمسؤولين أمريكيين بسبب رفح

صرخ مسؤول إسرائيلي كبير في وجه المسؤولين الأمريكيين بسبب الإحباط بزعم أن إدارة بايدن تراجعت عن خطط إسرائيل لغزو رفح، وفقًا للتقارير.

واشنطن طلبت من إسرائيل تقديم خطة أكثر تفصيلاً لإجلاء المدنيين من رفح

ونقلت صحيفة «التلجراف»، عن مصدر مطلع على الاجتماع أن المحادثة لم تكن سهلة، وأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقديم خطة أكثر تفصيلاً لإجلاء المدنيين من المدينة الجنوبية، حيث يعيش الآن ما يصل إلى 1.5 مليون شخص.

وخلال الاجتماع بدأ رون ديرمر، وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، بالصراخ والتلويح بذراعيه بينما كان يدافع عن خطط لشن غزو بري للمدينة، وفقًا لشبكة NBC نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

حضر اللقاء جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الذي حافظ على هدوئه، بحسب المسؤولين.

وتخطط إسرائيل لإجلاء المدنيين إلى خيام شمال رفح مباشرة على مدى عدة أسابيع، وحذرت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا وتكرارا بشأن خططها لغزو رفح، وقال الرئيس بايدن إن ذلك سيكون خطأ.

قلق بشأن عملية عسكرية في رفح

وقال لويد أوستين، وزير الدفاع الأمريكي، لنظيره الإسرائيلي، إن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة يوم الاثنين عزز القلق المعلن بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح.

لكن إسرائيل تصر على شن غزو بري واسع النطاق في رفح، كما فعلت في أماكن أخرى من غزة، في محاولة لتدمير آخر أربع كتائب تابعة لحماس يعتقد أنها تعمل هناك، ومحاولة تحرير ما تبقى من 130 رهينة إسرائيلية أو نحو ذلك.

واصطدم رئيس الوزراء نتنياهو علناً مع إدارة بايدن بشأن هذه القضية، قائلاً إن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى دخول المدينة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو وبايدن سيناقشان مسألة رفح عبر الهاتف يوم الخميس.