كيف تكون الأرض كروية والقرآن قال إنها مسطحة؟.. علي جمعة يجيب على استفسارات الأطفال

من المتعارف عليه أن الأرض كروية، وهو ما أثبته العلم في العديد من الكتب، إلا أن القرآن الكريم قال إنها مسطحة في قوله تعالى: «وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ»، وهو ما أثار انتباه العديد وخاصة الأطفال، إذ سأل أحد الأطفال «إزاي الأرض كروية والقرآن قال إنها مسطحة».

الأرض كروية ولا مسطحة

أسئلة كثيرة تلقاها الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال برنامجه «نور الدين» المذاع على قناة الناس، من قبل مجموعة من الأطفال الصغار حول الدين أو المشكلات الحياتية وغيرها، وكان من بينها سؤال «احنا عارفين الأرض أنها كروية بس القرآن قال إنها مسطحة ايه التفسير».

كافة الأشياء لها سطح حتى لو كانت كروية، «يعنى الأرض لها سطح، والكره لها سطح، يعني لو سيرت على الكرة لم تصل إلى نهاية، «وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا»، وهي في لغة العرب مثل البيضة» هكذا أوضح «جمعة» الإجابة على سؤال الطفل في معرفة هل الأرض كروية أم مسطحة.

اليوم عند الله بخمسين ألف سنة

وكان قد أجاب «جمعة»، عن سؤال طالب حول هل تكون الكون في آلاف السنين، لاسيما وأن هناك آية تقول: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»، فهل اليوم هنا المقصود به يوم الكرة الأرضية أم هناك مقاييس أخرى لليوم عند الله؟.

«ده يوم عند الله، واليوم عند الله بخمسين ألف سنة مما نعد، مصداقا لقوله تعالى في سورة المعارج: «تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍۢ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍۢ».