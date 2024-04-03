مذنب الشيطان يتسلل وقت الكسوف الكلي للشمس.. ماذا ينتظر سكان الأرض؟

ينتظر العالم يوم 8 من شهر أبريل المقبل ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، والذي يحدث مرة واحدة في العمر، وحينها ستتحول السماء إلى الظلام خلال ساعات النهار، وسيتمكن المتابعون في المناطق التي سيكون فيها الكسوف مرئيًا من رؤية مذنب الشيطان، والذي يقترب من الأرض مرة كل 60 عامًا.

سيظهر مذنب الشيطان بشكل نادر للغاية يوم الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل، وهو من المذنبات التي تتكون من الغبار والصخور والجليد، وخلال الكسوف سترتفع حرارتها وتبدأ في طرد الغازات من مداراتها، مما يخلق هالة متوهجة حول المذنب نفسه، هذه الهالة حوله تشبه شكل «قرن الشيطان» المزعوم، ولذلك أطلق عليه اسم «مذنب الشيطان»، أو «مذنب القرن».

يزور النظام الشمسي مرة واحدة كل 71 عامًا

يزور مذنب الشيطان النظام الشمسي الداخلي مرة واحدة فقط كل 71 عامًا، وسيصل إلى أقرب نقطة من الشمس في 21 أبريل الجاري، ويمر على مسافة 74.4 مليون ميل، أي 119.7 مليون كيلومتر من كوكب الأرض، وهذا يعني أن المذنب سيكون قريبًا إلى حد ما من الشمس خلال الكسوف الكلي في 8 أبريل.

وما يجعل مذنب الشيطان بارزًا هو أنه مذنب بركاني بارد، أي يثور بانتظام، ويقذف محتوياته من الغازات وغيرها إلى الفضاء، مما يجعله يظهر أكثر سطوعًا، ومنذ سنوات طويلة، رصد العلماء ثوران المذنب للمرة الأولى، وأخرج وقتها قرونًا أكسبته لقب «مذنب الشيطان».

ما هي المذنبات؟

والمذنبات هي جبال جليدية كونية قديمة، ويبلغ عمرها حوالي 4.6 مليار سنة، وتشكلت في نفس الوقت الذي تشكلت فيه الشمس والأرض والكواكب الأخرى.

الكسوف الكلي للشمس

ويتعرض كوكب الأرض إلى كسوف كلي للشمس يوم 8 أبريل، وذلك نتيجة مرور القمر ما بين الشمس وكوكب الأرض، مما سيحجب أشعة الشمس لدقائق قليلة وسيتحول النهار إلى ليل، ويمكن رؤيته في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا وأمريكا اللاتينية وساحل إفريقيا، ولا يمكن رؤيته إطلاقًا في مصر.

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