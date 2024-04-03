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دراما المتحدة

هل يرث الحفيد المتوفى والده قبل جده؟.. علي جمعة: الوصية الواجبة حلت هذا

كتب:

منتصر سليمان
02:56 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول هل يرث الحفيد المتوفي والده قبل جده؟، موضحا خلال حلقة برنامج نور الدين، المذاع على قناة الناس، أنه من ناحية النظام الميراثي ليس له شيئا، وهذه مشكلة عالجها العلماء المصريين، واجتمعوا عام 1946، على ما يسمى بالوصية الواجبة، وهي تصح أن تكون لوارث بناء على نص القرآن، وحديث لا وصية لوراث ضعيف.

وأشار جمعة إلى أن الوصية الواجبة توجب على الجد أن يكتب لأبناء ابنه المتوفى الثلث، أو يعطيهم حق ذكر، أو أيهما أقل حتى لا يحصلوا على أكثر من بقية الورثة، وهذا المال للأبناء فقط، وليست لزوج المتوفي. 

يعرض برنامج نور الدين على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

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بقلم منتصر سليمان