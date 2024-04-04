التحالف الوطني يكرم 1500 طالب من حفظة القرآن في البحيرة

نفذت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية في البحيرة، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حفل لتكريم 1500 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، يأتي ذلك، بالتزامن مع أواخر شهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني.

التحالف الوطني يكرم الطلاب حفظة القرآن الكريم في البحيرة

قالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي إحدى كيانات التحالف الوطني، إن تكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم يعكس رؤية التحالف في المشاركة المجتمعية وتنمية الوعى الديني والثقافي للمواطنين.

تحفيز الشباب لحفظ القرآن الكريم

كما أكدت رئيس مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي أن فعالية تكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم يأتي لتحفيز الشباب على حفظ القرآن الكريم وتجويده ونشر الأخلاق القومية في المجتمع.

وأشارت، «الكاتب»، أن التحالف الوطني نظم عدة فعاليات خلال شهر رمضان المبارك مثل «توزيع الوجبات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بشكل يومي، وتنظيم حفل إفطار جماعي لعمال النظافة وتكريمهم على جهودهم، مشاركة في تكريم الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات».