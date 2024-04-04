أبرز تصريحات وكيل مشيخة الطرق الصوفية في برنامج «مملكة الدراويش»

أجرت الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «مملكة الدراويش» المذاع عبر فضائية «الحياة»، لقاء تليفزيونيا مع أحمد جودة المهدي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية، حول «التصوف»، وإليكم أبرز 8 تصريحات له:

١- الشيخ «أبو الحسن الشاذلي» والشيخ «ابن عطا الله السكندري»، من أبرز الدراويش وأكابر الصوفية، وكانوا في وصال مع الله، فالدراويش تُفتح لهم الأبواب والحُجب، شريطة الصدق مع الله.

٢- والدي الشيخ جودة المهدي من بيت صوفي أباً عن جد، وكان يُلقب بمحامي الأولياء وحجة التصوف في عصره، ودرأ الشُبهات بالفقه والعلم والكتب، وتربّى في مسجد سيدي «أحمد البدوي».

٣- أئمة «التصوف» في مصر، جمعوا بين العمل الأكاديمي صباحاً في الكليات والجامعات، ومساءً في مساجد آل البيت وحلقات العلم والذكر.

٤- والدي الدكتور جودة المهدي أكرمه الله بأن كان أول عميد لكلية القرآن الكريم بطنطا وهي الوحيدة في مصر، وكان صوفياً كبيرًا.

٥- كل مشايخ الصوفية في مصر على منهج الإسلام الوسطي والأمة كلها يجب أن تتبع نفس المنهج.. والشعب المصري كله مُحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

٦- الطبيعة المصرية الصوفية تصدت للتيارات المتطرفة والاتهامات التي نالت من رموزها، واتهام الصوفية بالشرك والكفر هدفه تشكيك المصريين في رموزهم.

٧- سيدي أحمد البدوي كان من أكثر الشخصيات التي توجهت إليها سهام الناقدين واتهموه بالتشيع وترك الصلاة والجنون، وكل ما أثير عنه أكاذيب مقصودة للنيل منه ومن وسطية المصريين ورموزهم.

٨- الأصل في الطرق الصوفية عدم التعصب وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، وأي طريقة صوفية صحيحة مُتسلسلة حتى تصل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من أن يكون شيخ الطريقة على علم وبصيرة.

٩- سيدنا الإمام النووي من أئمة التصوف وله ورد يومي في الحفظ من الأذى وشرور الإنس والجن.

١٠- الشيخ المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق، أقرّ الذكر والوصال داخل المساجد طالما لم يخالف الكتاب والسنة.

١١- السلوكيات المُصطنعة داخل المساجد والأضرحة مُحرمة شرعاً ونرفض الدخلاء على الصوفية، المسجد له حُرمة وأي خروج عن السلوك القويم ليس من التصوف، والأساس الالتزام والخشوع.