قصواء الخلالي عبر «مملكة الدراويش»: الإمام القشيري يرى أن الخوف من شرط الإيمان

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الإمام أبو القاسم القشيري، نقل في الرسالة القشيرية في باب الخوف قول بعض أئمة الصوفية، وقال: «مسكين ابن آدم.. لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لدخل الجنة».

الخوف من شرط الإيمان

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «مملكة الدراويش»، المذاع على قناة الحياة، أن الخوف من شرط الإيمان ومن قضيته، والخشية من شرط العلم، والهيبة من شرط المعرفة، وهكذا قال الإمام القشيري في باب الخوف من رسالته.

وتعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

برنامج «مملكة الدراويش»

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.