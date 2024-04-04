أحمد جودة المهدي لـ«مملكة الدراويش»: الشعب المصري كله مُحب لآل البيت

قال الدكتور أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن والده الشيخ جودة المهدي من بيت صوفي أبًا عن جد، وكان يُلقب بمحامي الأولياء وحجة التصوف في عصره.

جودة المهدي أول عميد لكلية القرآن الكريم بطنطا

وأضاف أحمد المهدي، خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «الحياة»، أن الدكتور جودة المهدي كان أول عميد لكلية القرآن الكريم بطنطا، وكان صوفيا.

وأكمل أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر، بأن الشيخ جودة المهدي تربى في مسجد سيدي أحمد البدوي، وكان يقيم حضرة نقشبندية صوفية أسبوعيا.

مشايخ الصوفية بمصر على منهج الإسلام الوسطي

أوضح أحمد المهدي، أن كل مشايخ الصوفية في مصر على منهج الإسلام الوسطي، والأمة كلها يجب أن تتبع نفس المنهج، مختتما بأن الشعب المصري كله مُحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تركيبه فيه.

وتعرض شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف المحافظات، على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وتشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.